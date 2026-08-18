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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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18.08.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Mittag

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Mittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 33,00 EUR.

Deutsche Bank
31.00 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'251 Punkten steht. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 460'516 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 34,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 3,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 38,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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