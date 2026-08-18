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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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18.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 33,03 EUR.

Deutsche Bank
30.97 CHF -0.19%
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Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 33,03 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'244 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,91 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 73'726 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 3,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 27,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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