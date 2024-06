LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die erwartungsgemäße Bestätigung des neuen Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung sei ein positiver Schritt auf dem Weg, das Vertrauen in den Anlagehintergrund des Essenslieferdienstes wiederherzustellen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;