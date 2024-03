NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der angekündigten Veränderung und Verlängerung einiger Kreditlinien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Schuldenrestrukturierung des Essenslieferdienstes nehme Gestalt an, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen seien ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Bilanz. Er wertete zudem die dadurch sinkenden Zinszahlungen positiv./gl/ag;