NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet mit soliden Quartalsergebnissen, wie er am Donnerstagabend in seinem aktualisierten Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Im Fokus blieben aber mögliche weitere Übernahmeaktivitäten in der Branche und die Signale für den Barmittelfluss 2026./rob/ag/tih;