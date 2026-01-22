Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.01.2026 06:40:59

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
23.50 CHF 6.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet mit soliden Quartalsergebnissen, wie er am Donnerstagabend in seinem aktualisierten Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Im Fokus blieben aber mögliche weitere Übernahmeaktivitäten in der Branche und die Signale für den Barmittelfluss 2026./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

