Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
23.03CHF
1.15CHF
5.26 %
22.01.2026
SWX
23.01.2026 06:40:59
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
23.50 CHF 6.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet mit soliden Quartalsergebnissen, wie er am Donnerstagabend in seinem aktualisierten Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Im Fokus blieben aber mögliche weitere Übernahmeaktivitäten in der Branche und die Signale für den Barmittelfluss 2026./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.36 €
|
Abst. Kursziel*:
30.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.90%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse