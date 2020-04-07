|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.08.2025 11:28:36
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
21.44 CHF -1.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Kursschwächen böten Einstiegschancen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich des währungsbedingt gekappten Ergebnisziels für das Gesamtjahr./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.45 €
|
Abst. Kursziel*:
49.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.71%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse