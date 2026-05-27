SpaceX-IPO befeuert den Weltraumsektor: So investieren Europäer jetzt

Bei einer angestrebten Bewertung von bis zu 2 Bio. Dollar würde der IPO jeden bisherigen Rekord in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Der Börsengang der saudischen Aramco brachte 2019 rund 26 Md. Dollar ein. SpaceX dürfte ein Vielfaches davon einsammeln.

Das Unternehmen ist heute weit mehr als ein Raketenbauer. Mit dem Satelliteninternet-Geschäft Starlink, dem im Februar integrierten KI-Unternehmen xAI und ehrgeizigen Plänen für orbitale Rechenzentren hat sich SpaceX zu einem Konglomerat entwickelt, das Investoren mehrere Zukunftsthemen gleichzeitig anbietet.

Für Anleger in Europa ist die direkte Teilnahme am IPO schwierig. US-amerikanische Space-ETFs wie der Tema Space Innovators, der unter dem Ticker NASA firmiert und bereits eine rund 5-prozentige Position in vorbörslichen SpaceX-Aktien hält, entsprechen nicht der europäischen UCITS-Regulierung und sind für Privatanleger in der Regel nicht handelbar. Auch die Zeichnung von SpaceX-Aktien beim IPO selbst dürfte für die meisten Retailkunden kaum zugänglich sein.

Das muss aber kein Nachteil sein. Der eigentlich interessante Aspekt des SpaceX-Debüts liegt woanders: Der Börsengang katapultiert den gesamten Weltraumsektor in das Bewusstsein institutioneller und privater Anleger. Das schlägt sich auch in der bisherigen Performance nieder. So sind Space-Aktien im laufenden Jahr im Schnitt um rund 80 Prozent gestiegen, womit sie sogar den Philadelphia Semiconductor Index übertreffen. Wer das Thema breiter fasst und auf europäisch zugelassene ETFs setzt, findet je nach Risikobereitschaft und Anlagefokus drei überzeugende Möglichkeiten.

Der konsequenteste Weg in die kommerzielle Raumfahrt führt über den VanEck Space Innovators UCITS ETF. Der seit Juni 2022 aufgelegte Fonds konzentriert sich mit 25 Positionen nahezu ausschliesslich auf die Raumfahrtbranche. Grösste Positionen sind AST Spacemobile (7.6 Prozent), EchoStar Corp (7.4 Prozent) sowie Planet Labs und Rocket Lab mit je 7.3 Prozent. Die geographische Mischung überrascht: Nur rund 40 Prozent entfallen auf US-Werte, der Rest verteilt sich auf Japan, Taiwan, Südkorea und weitere Märkte. Bei einem Fondsvolumen von 1'784 Mio. Fr. und einer Jahresgebühr von 0.55 Prozent ist der ETF gut etabliert. Die Kehrseite dieser Reinheit des Themas zeigt sich in der Volatilität von knapp 40 Prozent und einem maximalen Rückgang von rund 27 Prozent seit Auflage. Die 1-Jahres-Performance von über 200 Prozent illustriert indes, welches Potenzial der Sektor entfalten kann.

Wer Raumfahrt und Verteidigung verbinden will und dabei auf aktives Management setzt, findet im ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF eine Alternative mit anderer Charakteristik. ARK Invest selektiert die 28 Portfoliotitel nach eigenem Ermessen und kann schneller auf Veränderungen reagieren als ein regelbasierter Index. Grösste Position ist L3Harris Technologies mit 9.7 Prozent, gefolgt von Teradyne (8 Prozent) und Kratos Defense (6.6 Prozent). Die Sektormischung aus Industrie, Technologie und Telekommunikation macht den Fonds breiter aufgestellt und lässt ihn von Sondersituationen wie der Verknüpfung von Raumfahrtinfrastruktur mit KI-Hardware profitieren. Mit einem Fondsvolumen von erst 25 Mio. Fr. und einer TER von 0.75 Prozent ist er der kleinste und teuerste im Vergleich, was Anleger bei der Positionsgrösse berücksichtigen sollten.

Wer weniger auf die Hochflieger der New-Space-Bewegung setzen will und stattdessen auf die grossen Industriekonzerne vertraut, die auch in der nächsten Phase der Raumfahrt eine tragende Rolle spielen dürften, wählt den iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF. Der Fonds bildet den S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index nach und vereint 77 Positionen, darunter RTX (7.6 Prozent), Boeing (7.6 Prozent) und GE Aerospace (7.1 Prozent). Mit einem Fondsvolumen von 1'414 Mio. Fr., der Jahresgebühr von 0.35 Prozent und einer 1-Jahres-Volatilität von knapp 19 Prozent bietet dieser ETF von den hier genannten Produkten das ruhigste Risikoprofil.

Fazit: Das SpaceX-IPO markiert einen Wendepunkt für den Weltraumsektor als eigenständige Anlageklasse, ist aber kein Grund für übereilte Entscheidungen. Die drei vorgestellten ETFs bieten ein breites Spektrum: vom reinen Raumfahrt-Play über den aktiv verwalteten Hybrid bis zum klassischen Luft- und Raumfahrtfonds. Das Renditepotenzial, aber auch das Schwankungsrisiko, ist in der Regel umso grösser, je enger der Fokus. Anleger sollten die Gewichtung dieser Positionen deshalb sorgfältig an ihr persönliches Risikoprofil anpassen.