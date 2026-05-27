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Domino's Pizza Group Aktie 31970142 / GB00BYN59130

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Domino's-Aktie: Pizza-Kette zieht sich aus Österreich zurück

Domino's-Aktie: Pizza-Kette zieht sich aus Österreich zurück

Nach knapp zehn Jahren gibt die US-Pizza-Kette Dominos Pizza Group in Österreich auf.

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Anstatt wie angekündigt zu expandieren, schliessen per Ende Mai alle Filialen, teilte Dominos Pizza Austria am Dienstagnachmittag via Instagram mit. Alle Lokale befanden sich bisher alleine in Wien. Es wurden zehn. Seitens des Franchisenehmers Daufood Austria GmbH waren laut Angaben beim Markteintritt 2017 gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA zumindest 25 und bis zu 40 geplant gewesen.

Beispielsweise auch im Heimatland der Pizza Italien hatte sich die US-Kette die Zähne ausgebissen. Dort verabschiedete man sich 2022 nach sieben Jahren der Geschäftstätigkeit wieder. Laut Medienberichten nach Bekanntwerden des Abschieds aus Wien ist die Firma in anderen Märkten aber erfolgreich und expandiere in neue. In der Bundeshauptstadt wird man laut den Online-Angaben bis inklusive 31. Mai Domino's-Speisen "weiterhin wie gewohnt" bereitstellen.

/phs/APA/men

WIEN (awp international)

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Long 12’698.99 13.92 BSU9TU
Long 12’134.35 8.83 S0FBUU
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