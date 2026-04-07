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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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09.04.2026 09:33:01

Delivery Hero Hold

Delivery Hero
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Zahlen des Essenslieferdienstes für 2025 hob Silvia Cuneo ihre Schätzung für den Umsatz an, senkte sie aber für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das erste Quartal 2026 dürfte gleichwohl zeigen, dass sich Delivery Hero auf Kurs befinde zu den Jahreszielen, hieß es in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.23 € 		Abst. Kursziel*:
23.23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.70%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
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09:33 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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