ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass die zum Essenslieferdienst gehörende Marke Foodora ihre Geschäfte in der Slowakei zum 4. April eingestellt hat. Obwohl die Slowakei für das breitere Portfolio keine Rolle spiele, komme diese Nachricht genau zu dem Zeitpunkt, da Delivery Hero unter dem Druck der Investoren stehe, das Portfolio weiter zu rationalisieren und dem Cash Flow Priorität einzuräumen, erinnert der Experte./ck/nas;