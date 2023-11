NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 87 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Bewertung an die Zahlen des Essenslieferanten zum dritten Quartal an./bek/he;