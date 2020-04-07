Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
69.16CHF
22.02CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.10.2025 12:42:43
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
21.22 CHF 0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 40,50 Euro auf "Buy" belassen. Giles Thorne veröffentlichte am Mittwoch seine Schätzungen für den Quartalsbericht am 13. November. Beim wichtigen Bruttowarenvolumen (GMV) erwartet er ein Plus von 0,9 Prozent./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.11 €
|
Abst. Kursziel*:
75.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.37%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
21.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.10.25
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.10.25