Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’620 0.0%  SPI 17’350 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’316 -0.1%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 5’681 -0.1%  Gold 4’030 -2.3%  Bitcoin 85’616 -1.1%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 62.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Reckitt Benckiser-Aktie fester: China-Geschäft gibt Auftrieb
Barclays-Aktie legt zu: Renditeziel erhöht und Aktienrückkauf geplant
Hermès-Aktie verliert trotz Umsatzwachstum im dritten Quartal
Swiss Re-Aktie in Grün: Starkes Wachstum in der Lebensversicherung erwartet
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 12:42:43

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
21.22 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 40,50 Euro auf "Buy" belassen. Giles Thorne veröffentlichte am Mittwoch seine Schätzungen für den Quartalsbericht am 13. November. Beim wichtigen Bruttowarenvolumen (GMV) erwartet er ein Plus von 0,9 Prozent./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.11 € 		Abst. Kursziel*:
75.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73.37%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse