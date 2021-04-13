Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
124.95CHF
46.95CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 13:55:08
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
21.08 CHF -1.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel nahm am Donnerstag kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor den Ergebnissen des dritten Quartals vor. Er verwies dabei auch auf jüngste Konversationen mit Vertretern des Essenslieferdienstes. Er geht weiterhin davon aus, dass der Fokus der Investoren auf den Geschäften in Korea liegen wird./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.13 €
|
Abst. Kursziel*:
47.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.25%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
28.10.25
|MDAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
28.10.25