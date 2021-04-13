Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
21.08 CHF -1.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel nahm am Donnerstag kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor den Ergebnissen des dritten Quartals vor. Er verwies dabei auch auf jüngste Konversationen mit Vertretern des Essenslieferdienstes. Er geht weiterhin davon aus, dass der Fokus der Investoren auf den Geschäften in Korea liegen wird./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

