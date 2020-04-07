Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
69.16CHF
22.02CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
13.10.2025 14:30:56
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
23.10 CHF -0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe er die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 etwas gesenkt, die Erwartungen für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) aber ein klein wenig angehoben, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Folgen für Kursziel oder Einschätzung des Essensauslieferers gebe es keine./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.25 €
|
Abst. Kursziel*:
40.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.56%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse