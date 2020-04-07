Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
13.10.2025 14:30:56

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
23.10 CHF -0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe er die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 etwas gesenkt, die Erwartungen für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) aber ein klein wenig angehoben, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Folgen für Kursziel oder Einschätzung des Essensauslieferers gebe es keine./rob/mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.25 € 		Abst. Kursziel*:
40.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.56%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

