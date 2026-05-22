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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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22.05.2026
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25.05.2026 07:10:02

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.81 € 		Abst. Kursziel*:
25.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.55%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
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07:14 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:10 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
21.05.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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