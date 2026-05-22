Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.81 €
|
Abst. Kursziel*:
25.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.55%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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