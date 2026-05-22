Delivery Hero 30.74 CHF 0.94% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.