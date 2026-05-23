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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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23.05.2026 15:57:03

EQS-Adhoc: Delivery Hero bestätigt Kontaktaufnahme seitens Uber Technologies in Bezug auf ein mögliches Übernahmeangebot

Delivery Hero
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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Delivery Hero bestätigt Kontaktaufnahme seitens Uber Technologies in Bezug auf ein mögliches Übernahmeangebot

23.05.2026 / 15:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Delivery Hero bestätigt Kontaktaufnahme seitens Uber Technologies in Bezug auf ein mögliches Übernahmeangebot


Berlin, 23. Mai 2026 – Bezugnehmend auf eine heutige Presseveröffentlichung, bestätigt Delivery Hero SE (“Delivery Hero” oder die “Gesellschaft”, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER), dass Uber Technologies, Inc. auf die Gesellschaft zugekommen ist mit einem indikativen Angebot von €33 pro Aktie im Hinblick auf ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft. 

Die Gesellschaft wird weiterhin fokussiert ihren Prozess der strategischen Überprüfung (strategic review process) fortsetzen. Sofern erforderlich bzw. angemessen, wird die Gesellschaft zukünftige weitere Informationen entsprechend kommunizieren.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. 

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

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Anfragen für Investoren

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Medienanfragen

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Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Andrea Ferraz Estrada

VP Investor Relations and Corporate Communications



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23.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Strasse 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2332588

 
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2332588  23.05.2026 CET/CEST

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