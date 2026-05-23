Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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23.05.2026 15:57:03
EQS-Adhoc: Delivery Hero bestätigt Kontaktaufnahme seitens Uber Technologies in Bezug auf ein mögliches Übernahmeangebot
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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
AD-HOC MITTEILUNG
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
Delivery Hero bestätigt Kontaktaufnahme seitens Uber Technologies in Bezug auf ein mögliches Übernahmeangebot
Die Gesellschaft wird weiterhin fokussiert ihren Prozess der strategischen Überprüfung (strategic review process) fortsetzen. Sofern erforderlich bzw. angemessen, wird die Gesellschaft zukünftige weitere Informationen entsprechend kommunizieren.
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.
Anfragen für Investoren
ir@deliveryhero.com
Medienanfragen
press@deliveryhero.com
Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:
Andrea Ferraz Estrada
VP Investor Relations and Corporate Communications
Ende der Insiderinformation
23.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Strasse 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 5444 59 105
|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-Mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2332588
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2332588 23.05.2026 CET/CEST
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