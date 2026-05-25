Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9101 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’556 1.1%  Bitcoin 60’319 0.1%  Dollar 0.7820 -0.3%  Öl 98.2 -5.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Delivery Hero-Aktie steigt: Uber erwägt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero
Schwacher Dollar und sinkende Ölpreise stützen: Goldpreis zieht zum Wochenstart an
Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS
KNDS-Aktie im Blick: Rüstungskonzern hält am geplanten Börsengang fest
Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bestätigung 25.05.2026 08:17:00

Delivery Hero-Aktie steigt: Uber erwägt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero

Delivery Hero-Aktie steigt: Uber erwägt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero

Delivery Hero hat ein unverbindliches Übernahmeinteresse von Uber bestätigt. Auch ein konkretes Angebot wurde bekannt.

Delivery Hero
30.74 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen
Die Gerüchteküche am globalen Liefermarkt hat ein konkretes Fundament erhalten. Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero hat offiziell bestätigt, dass der US-amerikanische Mobilitäts- und Logistikkonzern Uber Technologies, Inc. mit einem vorläufigen Übernahmeinteresse an das Unternehmen herangetreten ist. Damit reagierte der auf eine vorangegangene Medienberichterstattung, die das Thema ins Rollen gebracht hatte.

Details zum indikativen Übernahmeangebot

Die Kontaktaufnahme seitens des US-Giganten beinhaltet ein erstes, unverbindliches Angebot, welches sich auf einen Betrag von 33 Euro je Aktie beläuft. Diese Offerte richtet sich in Form eines potenziellen öffentlichen Übernahmeangebots an die Gesamtheit der Aktionäre der Berliner Gesellschaft. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel DHER registriert, wo nun die weiteren Entwicklungen mit Spannung verfolgt werden.

Strategische Ausrichtung bleibt unverändert

Trotz des herangetragenen Interesses aus Übersee lässt sich die Führung von Delivery Hero vorerst nicht von ihrem eingeschlagenen Kurs abbringen. Das Management betonte im Zuge der Pflichtmitteilung, dass der bereits laufende Prozess der strategischen Überprüfung des Unternehmens, der sogenannte Strategic Review Process, weiterhin fokussiert fortgesetzt wird. Zukünftige Informationen oder Folgeschritte sollen seitens der Gesellschaft kommuniziert werden, sobald dies erforderlich beziehungsweise regulatorisch angemessen erscheint. Die rechtlich vorgeschriebene Insiderinformation wurde gemäss der europäischen Marktmissbrauchsverordnung publiziert, wobei betont wird, dass dieses Dokument rein zu Informationszwecken dient und noch keine rechtlich bindende Aufforderung zur Abgabe von Angeboten darstellt.

Nach Bekanntwerden der möglichen Übernahmeofferte am Freitag legt die Delivery Hero-Aktie im vorbörslichen Montagshandel auf Tradegate zeitweise knapp 6 Prozent auf 35,60 Euro zu. Uber ging an der NYSE 2,43 Prozent schwächer bei 71,83 US-Dollar aus dem Handel.

Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Noch vor dem Mega-IPO: So können Anleger jetzt schon auf die SpaceX-Aktie setzen

Bildquelle: Delivery Hero
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!