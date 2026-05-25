Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9101 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’555 1.1%  Bitcoin 60’319 0.1%  Dollar 0.7819 -0.3%  Öl 98.3 -5.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Delivery Hero-Aktie steigt: Uber erwägt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero
Schwacher Dollar und sinkende Ölpreise stützen: Goldpreis zieht zum Wochenstart an
Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS
KNDS-Aktie im Blick: Rüstungskonzern hält am geplanten Börsengang fest
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Trading-Depot
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Goldpreis und Ölpreis 25.05.2026 08:10:00

Schwacher Dollar und sinkende Ölpreise stützen: Goldpreis zieht zum Wochenstart an

Schwacher Dollar und sinkende Ölpreise stützen: Goldpreis zieht zum Wochenstart an

Der Goldpreis legte im frühen Montagshandel um fast ein Prozent zu. Dies war vor allem auf einen schwächeren Dollar und nachgebende Ölpreise zurückzuführen.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
96.6 USD 0.26%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Derzeit keimt unter den Marktakteuren die Hoffnung auf einen möglichen Durchbruch bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran auf. Allerdings sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag, er habe seine Vertreter angewiesen, ein mögliches Abkommen mit dem Iran nicht überstürzt abzuschliessen. Seine Regierung dämpfte damit die Erwartungen an einen unmittelbar bevorstehenden Durchbruch in dem inzwischen seit drei Monaten andauernden Krieg. Der Ölpreis fiel zum Wochenstart auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen und dämpfte dadurch die Inflations- und Zinssorgen, was dem Goldpreis geholfen hat. Am Freitag wurde Kevin Warsh in einer für die US-Wirtschaft entscheidenden Phase als Vorsitzender der US-Notenbank vereidigt. Steigende Benzinpreise infolge des Iran-Krieges treiben derzeit die Inflation an und belasten die Verbraucherstimmung. Deshalb sank laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung noch in diesem Jahr auf null Prozent. Zinserhöhungen gelten mit über 55 Prozent als deutlich wahrscheinlicher.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 36,20 auf 4.559,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dickes Minus zum Wochenstart

Meldungen, dass sich die USA und der Iran einem Friedensabkommen annähern, liessen den Ölpreis im frühen Montagshandel um über fünf Prozent abstürzen. Analysten gehen allerdings davon aus, dass eine Rückkehr zu normalen Öllieferungen durch die Strasse von Hormus Monate dauern könnte, da beschädigte Öl- und Gasanlagen zunächst repariert werden müssten. Ausserdem dürfte die geopolitische Entwicklung weiterhin unberechenbar bleiben. Der am Freitag veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes wies einen Anstieg der US-Ölbohranlagen auf 425 aus. Dies stellt den höchsten Stand seit über zehn Monaten dar.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 5,76 auf 90,84 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 5,50 auf 94,71 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 21: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’872.19 11’057.64
Gold Krügerrand 1 oz 3’645.96 3’426.65
Gold Philharmoniker 1 oz 3’690.75 3’475.36
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 694.77 643.33
Goldbarren 250 g - philoro 29’152.85 27’668.53
Silber CombiBar® 100 g 323.43 204.41
Silber Maple Leaf 1 oz 77.28 59.03
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’205.48 1’878.33

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 21: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Sector Perform
EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Top-Rankings

KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 21: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.