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Lieferketten-Probleme 25.05.2026 09:43:40

Airbus-Aktie trotz Lieferproblemen im Aufwind: Auslieferungen an Qantas verzögern sich

Airbus-Aktie trotz Lieferproblemen im Aufwind: Auslieferungen an Qantas verzögern sich

Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hadert weiter mit Lieferschwierigkeiten.

Airbus
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Die australische Fluggesellschaft Qantas wird nun die ersten Maschinen der bestellten 12 angepassten Langstreckenflieger vom Typ A350 erst ab April 2027 erhalten, wie Airbus am Montag mitteilte. Qantas hatte mit einer Lieferung Ende 2026 gerechnet. Airbus sprach von Problemen in der Lieferkette, ohne konkreter zu werden. Qantas will mit den Fliegern der Europäer vor allem Non-Stop-Flüge auf der Ultra-Langstrecke zwischen Sydney und New York sowie London anbieten. Der zuletzt für Mitte 2027 geplante Start der Verbindungen könnte sich nun weiter verzögern. Vorher sind monatelange Testflüge üblich.

Im XETRA-Handel an Pfingstmontag gewinnt die Airbus-Aktie zeitweise 2,12 Prozent auf 173,26 Euro.

/men/tih

TOULOUSE/SYDNEY (awp international)

Weitere Links:

Airbus-Aktie dennoch in Rot: Zweistellige Orders im April-Bericht

Bildquelle: Airbus Group
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13.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’315.82 13.78 B58SLU
Short 14’870.03 8.77 STVB4U
SMI-Kurs: 13’502.88 22.05.2026 17:30:00
Long 12’916.86 19.21 SU3B7U
Long 12’641.19 13.86 SI6BUU
Long 12’101.98 8.93 SMABBU
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