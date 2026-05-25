Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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25.05.2026 09:43:40
Airbus-Aktie trotz Lieferproblemen im Aufwind: Auslieferungen an Qantas verzögern sich
Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hadert weiter mit Lieferschwierigkeiten.
Im XETRA-Handel an Pfingstmontag gewinnt die Airbus-Aktie zeitweise 2,12 Prozent auf 173,26 Euro.
/men/tih
TOULOUSE/SYDNEY (awp international)
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