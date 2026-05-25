Delivery Hero-Aktie springt hoch: Uber legt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero vor

Die Gerüchteküche am globalen Liefermarkt hat ein konkretes Fundament erhalten. Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero hat offiziell bestätigt, dass der US-amerikanische Mobilitäts- und Logistikkonzern Uber mit einem vorläufigen Übernahmeinteresse an das Unternehmen herangetreten ist. Damit reagierte der auf eine vorangegangene Medienberichterstattung, die das Thema ins Rollen gebracht hatte.

Details zum indikativen Übernahmeangebot

Die Kontaktaufnahme seitens des US-Giganten beinhaltet ein erstes, unverbindliches Angebot, welches sich auf einen Betrag von 33 Euro je Aktie beläuft. Das wäre weniger, als das Papier am Freitag zum Handelsschluss gekostet hatte. Diese Offerte richtet sich in Form eines potenziellen öffentlichen Übernahmeangebots an die Gesamtheit der Aktionäre der Berliner Gesellschaft. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel DHER registriert, wo nun die weiteren Entwicklungen mit Spannung verfolgt werden.

Vor einer Woche hatte Delivery Hero mitgeteilt, Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt. Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus hatte sich im Zuge des Kaufs des Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) dazu bereit erklärt, ihre Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren.

Uber spreche jetzt auch andere Anteilseigner an, hatte es in einem Bloomberg-Bericht vom Freitagabend unter Berufung auf Finanzkreise geheissen. Aktuell halten die Niederländer von Prosus demnach noch etwa 16,8 Prozent, gefolgt von Aspex Management mit 14,4 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley , die den Kreisen zufolge Uber beim schnellen Ausbau ihres Anteils mittels Derivaten geholfen hat, verfügt einer Pflichtmitteilung vom Freitag zufolge vor allem indirekt durch Finanzinstrumente über 30 Prozent.

Strategische Ausrichtung bleibt unverändert

Trotz des herangetragenen Interesses aus Übersee lässt sich die Führung von Delivery Hero vorerst nicht von ihrem eingeschlagenen Kurs abbringen. Das Management betonte im Zuge der Pflichtmitteilung, dass der bereits laufende Prozess der strategischen Überprüfung des Unternehmens, der sogenannte Strategic Review Process, weiterhin fokussiert fortgesetzt wird. Zukünftige Informationen oder Folgeschritte sollen seitens der Gesellschaft kommuniziert werden, sobald dies erforderlich beziehungsweise regulatorisch angemessen erscheint. Die rechtlich vorgeschriebene Insiderinformation wurde gemäss der europäischen Marktmissbrauchsverordnung publiziert, wobei betont wird, dass dieses Dokument rein zu Informationszwecken dient und noch keine rechtlich bindende Aufforderung zur Abgabe von Angeboten darstellt.

Anleger hoffen offenbar auf mehr

Nach Bekanntwerden der möglichen Übernahmeofferte springt die Delivery Hero-Aktie im Montagshandel auf XETRA zeitweise um 9,94 Prozent auf 36,93 Euro nach oben. Uber ging an der NYSE am Freitag 2,43 Prozent schwächer bei 71,83 US-Dollar aus dem Handel. Am Montag wird in den USA aufgrund des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt.

Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies schrieb am Wochenende bereits, das von Uber für eine Übernahme im Raum stehende Gebot von 33 Euro je Aktie reiche offenbar nicht aus. Einige Investoren wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme". In der "Financial Times" hatte es am Wochenende unter Verweis auf informierte Personen geheissen, auch Uber-Rivale Doordash sei auf Anteilseigner zugegangen. Nach Informationen der Zeitung wollten zudem viele Investoren einen Preis von 40 Euro sehen.

Experte Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan schrieb, eine Übernahme wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Kursrally. Für Uber würde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Auch Diebel sieht jedoch regulatorische Hürden.

Der Kurs der Delivery-Hero-Anteile hatte in den vergangenen Tagen unter anderem wegen der Spekulation über eine mögliche Offerte durch Uber kräftig angezogen. In den vergangenen zwei Wochen verteuerten sich die Anteile um fast 70 Prozent auf 33,59 Euro am Ende des Xetra-Handels vergangener Woche. Das Unternehmen kam damit auf einen Börsenwert von etwas mehr als zehn Milliarden Euro.

Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international