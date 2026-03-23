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24.03.2026 11:12:26

Danone Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel sei eine gute Ergänzung für die Franzosen im Bereich Funktionsnahrung, schrieb Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Neuausrichtung des Portfolios Milch- und Pflanzen basierter Produkte hin zu "hochwertigen, differenzierten und nutzerorientierten Produkten" werde weiter vorangetrieben./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
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Rating update:
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Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
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