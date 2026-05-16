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Atezolizumab 16.05.2026 08:41:00

Roche-Aktie: Tecentriq wird bei Blasenkrebs in den USA zugelassen

Roche-Aktie: Tecentriq wird bei Blasenkrebs in den USA zugelassen

Die Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten.

Es handelt sich um die elfte Indikation für Tecentriq in den USA, wie die Roche-Tochter Genentech am Freitag mitteilte.

Tecentriq sei als ergänzende Therapie bei Patientinnen und Patienten muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) nach Entfernung der Harnblase zugelassen, bei denen eine Tests eine molekulare Resterkrankung feststellten, heisst es in den Mitteilung von Genentech und der US-Medikamentenbehörde FDA vom Freitagabend.

Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests liessen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kommen, genauer identifizieren, heisst es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.

Tecentriq ist für eine Reihe von aggressiven und schwierig zu behandelnden Krebsarten zugelassen, unter anderem zur Behandlung von Lungenkrebs, bestimmten Arten von metastasierendem Urothelkarzinom oder Brustkrebs. 2025 hatte der Basler Pharmakonzern mit Tecentriq einen Umsatz von 3,6 Milliarden Franken verzeichnet.

tp/

Washington (awp)

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