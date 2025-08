NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe solide Resultate für das zweite Quartal abgeliefert, die jedoch wegen dem Nordamerika-Geschäft von erheblichen Kürzungen der Jahresziele überlagert worden seien, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2025 um 7 Prozent. Der Fokus verlagere sich nun mehr und mehr auf 2026./rob/edh/tih;