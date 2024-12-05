|Kurse + Charts + Realtime
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
104.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
99.25 €
Abst. Kursziel*:
4.79%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
80.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.79%
Analyst Name::
Annick Maas
KGV*:
-
Analysen zu CTS Eventim
|09:32
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|09:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:17
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|80.53
|-13.83%
