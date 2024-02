NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach "starken Eckdaten zum vierten Quartal" auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe die Markterwartungen beim operativen Ergebnis (Ebitda) um 12 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ngu;