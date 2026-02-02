CTS Eventim 62.85 CHF 0.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet wertete am Dienstagabend den Live-Event-Transaktionsmonitor für das vierte Quartal aus. Es sei das zweite Quartal in Folge mit gesunkenen Preisen bei Eventim in Deutschland. Calvet ging zudem auf einige Gründe für die schwache Kursentwicklung ein, wie beispielsweise die KI-Risiken./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



