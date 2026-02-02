Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

04.02.2026 11:26:32

CTS Eventim Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet wertete am Dienstagabend den Live-Event-Transaktionsmonitor für das vierte Quartal aus. Es sei das zweite Quartal in Folge mit gesunkenen Preisen bei Eventim in Deutschland. Calvet ging zudem auf einige Gründe für die schwache Kursentwicklung ein, wie beispielsweise die KI-Risiken./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

