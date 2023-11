NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro mit Blick auf chinesische Chemieexporte und -importe auf "Neutral" belassen. China sei ein Nettoimporteur von Polykarbonaten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Jahr seien die entsprechenden Einfuhren aber geringer gewesen als in der Vergangenheit. Grund hierfür seien deutlich geringere Nettoimporte aus Europa gewesen./bek/mf;