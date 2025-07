Covestro 54.53 CHF -2.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern werde wohl bald die Gewinnschätzung für 2025 senken, schrieb Sebastian Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Von bislang 1 bis 1,4 Milliarden Euro operativer Gewinn (Ebitda) auf nurmehr 0,8 bis 1,2 Milliarden Euro dürfte es gehen, so der Experte. Gründe seien der schwache US-Dollar, harter Preiswettbewerb in Asien und Handelskonflikte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



