NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel in Höhe der Übernahmeofferte von 62 Euro auf "Buy" belassen. "Der Wal und die Schecke setzen endlich Segel", schrieb Analyst Chris Counihan am Dienstagmorgen anlässlich des Übernahmeangebots von Adnoc. Er sieht kaum regulatorische Risiken./ag/edh;