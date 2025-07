FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Covestro nach Eckdaten zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um acht Prozent über dem Mittelwert der zuvor vom Chemiekonzern in Aussicht gestellten Spanne, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Senkung des Jahresziels sei zu erwarten gewesen./bek/ag;