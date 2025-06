ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er mit einem operativen Ergebnis, das zehn Prozent niedriger ist als die Konsensschätzung. Auch für das Gesamtjahr sei er pessimistischer als der Analystenschnitt in Erwartung nachlassender Spreads im zweiten Halbjahr./tih/jha/;