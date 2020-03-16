Continental 70.85 CHF 0.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach Gesprächen mit dem Chef des Reifengeschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Demzufolge bleibe das Unternehmen für das Wachstumspotenzial bei Pkw-Reifen optimistisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST



