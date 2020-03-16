Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
22.09.2025 21:16:01

Continental Overweight

Continental
70.85 CHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach Gesprächen mit dem Chef des Reifengeschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Demzufolge bleibe das Unternehmen für das Wachstumspotenzial bei Pkw-Reifen optimistisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.22 € 		Abst. Kursziel*:
26.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.67%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse