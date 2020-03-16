Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
22.09.2025 21:16:01
Continental Overweight
Continental
70.85 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach Gesprächen mit dem Chef des Reifengeschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Demzufolge bleibe das Unternehmen für das Wachstumspotenzial bei Pkw-Reifen optimistisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.22 €
|
Abst. Kursziel*:
26.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.67%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
