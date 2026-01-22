Continental Aktie 327800 / DE0005439004
61.00CHF
2.94CHF
5.06 %
10:30:52
SWX
22.01.2026 09:23:25
Continental Buy
Continental
61.48 CHF 3.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.36 €
|
Abst. Kursziel*:
2.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.53%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
