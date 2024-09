NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 15,25 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der erfolgten Beteiligung der Bank Unicredit an der Commerzbank sei eine Übernahme wahrscheinlicher geworden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin schätzte die Wahrscheinlichkeit eines Deals auf "mindestens 50 Prozent"./bek/ck;