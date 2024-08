NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Die Gebühren und Nettozinserträge sowie der Nettogewinn des Geldhauses bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/mis;