Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
30.48CHF
-0.96CHF
-3.05 %
11:54:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 11:02:16
Commerzbank Hold
Commerzbank
30.50 CHF -5.92%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn der Bank habe leicht über dem Konzernziel gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Zudem sei der Ausblick für 2026 erhöht worden./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.65 €
|
Abst. Kursziel*:
3.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.82%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
|
11:13
|Commerzbank-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight (finanzen.ch)
|
10:43
|Sector Perform von RBC Capital Markets für Commerzbank-Aktie (finanzen.ch)
|
10:43
|Buy für Commerzbank-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
08:40
|Commerzbank-Chefin Orlopp sieht Institut nach Rekordergebnis »in einer anderen Liga« (Spiegel Online)
|
07:03
|Growth target for 2025 exceeded: Commerzbank achieves record operating result (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|30.25
|-3.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:16
|
Deutsche Bank AG
Kering Hold
|11:15
|
Deutsche Bank AG
TeamViewer Hold
|11:09
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|11:06
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|11:05
|
UBS AG
TUI Neutral