Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 -0.1%  SPI 18’628 -0.3%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’871 -0.5%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’024 -0.4%  Gold 5’092.4000 1.3%  Bitcoin 50’877 -3.8%  Dollar 1 -0.2%  Öl 69.7 0.8% 
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VW-Aktie leichter: Sechs Milliarden Cashflow - Prämienforderung bei Volkswagen
Ford-Aktie fester: US-Autobauer mit hohem Milliardenverlust
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

30.48
CHF
-0.96
CHF
-3.05 %
11:54:12
SWX
11.02.2026 11:02:16

Commerzbank Hold

Commerzbank
30.50 CHF -5.92%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn der Bank habe leicht über dem Konzernziel gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Zudem sei der Ausblick für 2026 erhöht worden./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Hold
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.65 € 		Abst. Kursziel*:
3.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.82%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

10:20 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
09:51 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
09:50 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Commerzbank Hold Warburg Research
26.01.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
