Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
32.07CHF
1.19CHF
3.85 %
14:03:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 12:52:12
Commerzbank Hold
Commerzbank
32.20 CHF 1.67%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 30,70 auf 34,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank robuster Entwicklung im vierten Quartal seien die Jahresziele wohl in Reichweite, schrieb Andreas Pläsier am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.71%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
