12.08.2025 12:34:56
Ceconomy St Add
Ceconomy St.
3.17 CHF 6.02%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy angesichts eines Übernahmeangebots der chinesischen JD.com von 4,40 auf 4,60 Euro angepasst und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne damit, dass der Deal durchgeht, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal sich der Kaufinteressent bereits knapp ein Drittel der Ceconomy-Aktien gesichert habe./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ceconomy St.
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
4.60 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
4.45 €
|
Abst. Kursziel*:
3.25%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
4.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
