LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe er sein Bewertungsmodell für den Elektronikhändler überarbeitet, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund gestiegener Finanzkosten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 deutlich reduziert./edh/ngu;