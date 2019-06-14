Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
5.71CHF
-0.29CHF
-4.80 %
14.06.2019
SWX
04.09.2025 08:44:54
Ceconomy St Sell
Ceconomy St.
3.17 CHF 6.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ceconomy St. Sell
Unternehmen:
Ceconomy St.
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
4.60 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
4.42 €
Abst. Kursziel*:
4.07%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
4.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ceconomy St.
02.09.25
|XETRA-Handel SDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
02.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
27.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
26.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
20.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
20.08.25
|Handel in Frankfurt: SDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
20.08.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
20.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Ceconomy St.
|08:44
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
Aktuelle Aktienanalysen
|08:44
Warburg Research
Ceconomy St. Sell
|08:27
UBS AG
Roche Buy
|08:15
JP Morgan Chase & Co.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|08:14
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|08:13
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Neutral
|08:13
JP Morgan Chase & Co.
VINCI Overweight
|08:12
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight