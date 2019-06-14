Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503

5.71
CHF
-0.29
CHF
-4.80 %
14.06.2019
SWX
04.09.2025 08:44:54

Ceconomy St Sell

Ceconomy St.
3.17 CHF 6.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ceconomy St. Sell
Unternehmen:
Ceconomy St. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
4.60 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4.42 € 		Abst. Kursziel*:
4.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ceconomy St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:44 Ceconomy St. Sell Warburg Research
12.08.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
31.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
17.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
16.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
mehr Analysen
