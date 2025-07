Ceconomy St. 3.17 CHF 6.02% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Add" belassen. Die Fortschritte der MediaMarkt- und Saturn-Mutter beim bereinigten operativen Gewinn seien erfreulich, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er sieht nach dem angehobenen Jahresziel für das bereinigte Ebit nun Aufwärtspotenzial für den Konsens und auch seine eigene Schätzung./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 10:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.