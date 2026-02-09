Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’514 0.1%  SPI 18’667 0.2%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’824 0.4%  Euro 0.9163 -0.1%  EStoxx50 6’018 0.3%  Gold 5’008 1.0%  Bitcoin 53’711 -1.9%  Dollar 0.7726 -0.5%  Öl 67.4 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Plus500 Depot

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Blick 09.02.2026 10:49:44

Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Barclays Capital hat die Henkel vz-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Henkel vz.
72.51 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:31 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 79.12 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 1.11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 43’315 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13.7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:55 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Hohe Erwartungen und dünne Nerven
09:34 Marktüberblick: Nikkei 225 springt nach Wahlen auf Rekordhoch
09:21 Elon Musks Masterplan: Wie Raumfahrt, KI, Robotik und Elektromobilität zu einem revolutionären Tech-Ökosystem verschmelzen
08:46 SMI vor freundlichem Wochenauftakt
06.02.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’080.66 19.57 SA5BBU
Short 14’359.41 13.85 SO2BTU
Short 14’886.42 8.94 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’514.09 09.02.2026 10:40:35
Long 12’955.09 19.29 S7TBWU
Long 12’668.54 13.78 SWHB5U
Long 12’129.11 8.91 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin Sharpe-Ratio erreicht beunruhigend tiefe Werte
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält
Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:52 Luxemburger Flughafen rechnet erneut mit Passagierrekord
10:49 ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen
10:37 Ölpreise geben nach - das steckt dahinter
10:34 Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt zum dritten Mal in Folge
10:34 Allianz-Aktie: Berenberg sieht massives Potenzial - Kursziel deutlich angehoben
10:34 ROUNDUP: Prominente Reformpolitikerin im Iran nach Protesten festgenommen
10:28 Darum setzt Ritter Sport Streit um Quadrat-Haferriegel fort
10:26 Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
10:19 Deutsche Anleihen: Weitere leichte Kursverluste
10:18 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter erholt dank positiver Vorgaben