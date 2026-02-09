Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:31 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 79.12 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 1.11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 43’315 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13.7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen.

