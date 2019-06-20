CANCOM 23.35 CHF 5.52% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse konstatierte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag eine klare Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Das gelte zuvorderst für die Profitabilität des IT-Dienstleisters./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



