14.11.2025 10:41:52
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht gut genug, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des IT-Dienstleisters. Allerdings sei der operative Gewinn (Ebitda) in erheblichem Maß von Restrukturierungsaufwendungen belastet worden. Ansonsten wäre der Rückgang deutlich weniger stark gewesen./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CANCOM SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
26.15 €
Abst. Kursziel*:
22.37%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
26.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.44%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CANCOM SE
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.ch)
13.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
13.11.25
|XETRA-Handel TecDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
13.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
13.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
13.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
13.11.25
|EQS-News: CANCOM SE legt in Q3.25 gegenüber dem Vorquartal zu und bestätigt Prognose 2025 (EQS Group)
Analysen zu CANCOM SE
|10:41
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|07:30
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
