CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

51.30
CHF
3.68
CHF
7.73 %
20.06.2019
SWX
14.11.2025 10:41:52

CANCOM SE Buy

CANCOM
24.00 CHF 5.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht gut genug, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des IT-Dienstleisters. Allerdings sei der operative Gewinn (Ebitda) in erheblichem Maß von Restrukturierungsaufwendungen belastet worden. Ansonsten wäre der Rückgang deutlich weniger stark gewesen./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.15 € 		Abst. Kursziel*:
22.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.44%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

