BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Ölkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe mit dem bereinigten Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie ihre Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Lydia Rainforth in einer Reaktion am Dienstag. Verantwortlich dafür seien das starke Raffinerie- und Handelsgeschäft sowie die niedrigeren Steuerquoten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.89 £
|
Abst. Kursziel*:
10.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.06%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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