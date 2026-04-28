LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Ölkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe mit dem bereinigten Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie ihre Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Lydia Rainforth in einer Reaktion am Dienstag. Verantwortlich dafür seien das starke Raffinerie- und Handelsgeschäft sowie die niedrigeren Steuerquoten./rob/gl/ajx;