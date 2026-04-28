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28.04.2026 10:29:03

BP Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Ölkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe mit dem bereinigten Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie ihre Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Lydia Rainforth in einer Reaktion am Dienstag. Verantwortlich dafür seien das starke Raffinerie- und Handelsgeschäft sowie die niedrigeren Steuerquoten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:56 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
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