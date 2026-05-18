Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

STOXX 50-Kursentwicklung 18.05.2026 12:26:16

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag

Mit dem STOXX 50 geht es am Mittag abwärts.

Um 12:08 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.36 Prozent leichter bei 5’028.97 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.388 Prozent auf 5’027.71 Punkte an der Kurstafel, nach 5’047.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’038.41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’001.06 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’176.96 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 5’243.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’547.10 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.45 Prozent nach oben. Bei 5’315.22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2.60 Prozent auf 5.67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.08 Prozent auf 32.61 GBP), National Grid (+ 2.03 Prozent auf 12.12 GBP), BAT (+ 1.50 Prozent auf 49.37 GBP) und Rheinmetall (+ 1.02 Prozent auf 1’131.40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-3.99 Prozent auf 5.51 EUR), Richemont (-2.09 Prozent auf 152.35 CHF), Rolls-Royce (-1.19 Prozent auf 11.26 GBP), UniCredit (-0.90 Prozent auf 70.71 EUR) und Enel (-0.84 Prozent auf 9.40 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4’488’922 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 503.587 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
14.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 National Grid Outperform Bernstein Research
24.04.26 National Grid Sell UBS AG
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’667.19 19.88 S5NBZU
Short 13’948.18 13.92 SK8B9U
Short 14’462.03 8.99 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’142.13 18.05.2026 12:10:48
Long 12’579.58 19.73 SK2BZU
Long 12’309.09 13.92 SATBJU
Long 11’783.04 8.99 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

