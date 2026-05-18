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Nach Trump-Post 18.05.2026 21:25:00

Darum gibt der US-Dollar zu Euro und Franken wieder etwas nach

Darum gibt der US-Dollar zu Euro und Franken wieder etwas nach

Im Nachmittagshandel hat der US-Dollar im Zuge weiter steigender Ölpreise zunächst etwas an Wert hinzugewonnen.

Ein Post von US-Präsident Donald Trump zur Aufkündigung eines geplanten Angriffs auf den Iran setzte den Dollar dann aber etwas unter Druck.

Aktuell notiert das Dollar/Franken-Paar bei 0,7849 kaum verändert zum Nachmittagshandel. Auch das EUR/USD-Paar zeigt sich kaum bewegt bei 1,1645 nach 1,1653 am Nachmittag. Der Franken zeigt sich zum Euro am Abend ebenso kaum bewegt. Ein Euro kostet aktuell 0,9141 Franken und damit in etwa genauso viel wie am späten Nachmittag.

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Am Nachmittag hatten die wieder leicht gefallenen Ölpreise den Dollar etwas unter Druck gesetzt. Die erhofften Entspannungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran verpufften am Abend aber wieder und der Dollar stieg zunächst. Wie üblich änderte sich die Grundstimmung mit einem Post von Trump schlagartig. Darin schreibt er, dass er auf Bitten des saudischen Machthabers Mohammed bin Salman einen für den Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat. Er setzt nun wieder auf Verhandlungen.

Dabei zeigte er sich zuversichtlich, dass es zu einem Deal kommen werde, bei dem der Iran auch sein Atomprogramm aufgibt. Sollte es jedoch nicht zu einer Einigung kommen, stellte er weitere Angriffe auf den Iran in Aussicht. Die Lage bleibt also weiterhin sehr unübersichtlich und Ausschläge in die eine oder andere Richtung sind jederzeit möglich.

awp-robot/cg

Zürich (awp)

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