US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero kräftig auf - Aktien uneins

Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero , sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, teilte der MDax-Konzern am Montag mit. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt. Der Kurs der Aktie zog am Nachmittag um rund fünf Prozent an.

Delivery Hero begrüsse die zusätzliche Investition von Uber als eine weitere Bestätigung der Plattform und seiner Strategie, hiess es weiter. Delivery Hero konzentriere sich weiter auf sein operatives Geschäft sowie auf die Prüfung strategischer Optionen, um langfristigen Wert zu schaffen.

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just East Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren.

Die Delivery Hero-Aktie beendete den XETRA-Handel um 5,59 Prozent höher bei 31,15 Euro. Die Uber-Aktie zeigt sich daneben an der NYSE zeitweise um 0,62 Prozent schwächer bei 74,63 US-Dollar.

/jha/he

AMSTERDAM (awp international)