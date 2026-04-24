LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Pence belassen. Der Ölkonzern positioniere sich als Unternehmen mit einem bewussten Neuanfang, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür stehe die neue Konzernchefin, ein aktiverer Aufsichtsrat, die Erkenntnis über eigene Defizite und der verstärkte Fokus darauf, effizienter zu werden. Auf höchster Ebene bestehe Einigkeit über diese Punkte und deren Dringlichkeit./rob/tih/he;