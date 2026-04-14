BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnete in einer ersten Reaktion am Dienstag mit einer neutralen bis leicht positiven Marktreaktion. Stark sei vor allem das Segment Raffinerie und Vermarktung (Downstream) gelaufen, schrieb sie. Höhere Preise dürfte es im zweiten Quartal im Segment Erschließung und Förderung (Upstream) geben./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.77 £
|
Abst. Kursziel*:
12.69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.71%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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